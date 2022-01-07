Суд умышленно наложил арест на медиаактивы, уже не принадлежащие Порошенко, - адвокат
Заявление Государственного бюро расследований о том, что Печерский суд якобы не накладывал арест на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал" - откровенная ложь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката пятого президента Петра Порошенко Игоря Голованя в Facebook.
Он также обнародовал в качестве доказательства скриншоты из документов, доказывающих, что среди имущества и активов, на которые незаконно наложили арест, есть активы ООО "Свободные медиа", владеющего двумя этими телеканалами.
"Вот только доли Петра Порошенко в капитале этих юридических лиц давно нет. Петр Порошенко давно и публично передал эти активы ООО "Свободные медиа", учредителями которого являются десяток известных журналистов и народных депутатов. То есть, прокуроры и судья умышленно наложили арест на медиаактивы, уже не принадлежащие Петру Порошенко", - заявил адвокат.
По его словам, владельцы ООО "Сободные медиа" подадут апелляцию и потребуют расследования действий судьи и прокуроров на предмет наличия состава преступления, предусмотренного статьей 171 УК Украины (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
Напомним, вчера Печерский районный суд Киева арестовал все имущество Порошенко по делу о государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".
После этого его защита распространила информацию о том, что якобы были арестованы активы двух телеканалов.
Подробности этого дела читайте в материале "Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук".