ГБР опровергает арест активов "Прямого" и "5 канала" по делу Порошенко

Информация об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал" в рамках дела в отношении бывшего президента Петра Порошенко не соответствует действительности. Печерский райсуд Киева арестовал только имущество, которое принадлежит ему на основании данных реестров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что информация об аресте активов "Прямого" и "5 канала", которые с 2021 года принадлежат медиахолдингу "Свободные медиа", является ложной.

"… арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался. Подчеркиваем, что в связи с принятием судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не состоялось", - говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно реестрам является Порошенко.