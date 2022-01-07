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Суд умисно наклав арешт на медіаактиви, що вже не належать Порошенку, - адвокат

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Київ, П'ятниця 07 січня 2022 18:22
Суд умисно наклав арешт на медіаактиви, що вже не належать Порошенку, - адвокат Фото: адвокат Ігор Головань (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Заява Державного бюро розслідувань про те, що Печерський суд нібито не накладав арешт на активи телеканалів "Прямий" і "5 канал" - відверта брехня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката п’ятого президента Петра Порошенка Ігоря Голованя у Facebook.

Він також оприлюднив як доказ скріншоти з документів, які доводять, що серед майна та активів, на які незаконно наклали арешт, є активи ТОВ "Вільні медіа", що володіє двома цими телеканалами.

"От тільки частки Петра Порошенка у капіталі цих юридичних осіб давно немає. Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто, прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку", - заявив адвокат.

За його словами, власники ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА" подадуть апеляцію й вимагатимуть розслідування дій судді та прокурорів на предмет наявності складу злочину, предбаченого статтею 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Нагадаємо, вчора Печерський районний суд Києва заарештував все майно Порошенка у справі про державну зраду та пособництво терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".

Після цього його захист поширив інформацію про те, що нібито були арештовані активи двох телеканалів.

Подробиці цієї справи читайте в матеріалі "Вугільна справа. У чому звинувачують Порошенка, і причому тут Медведчук".

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