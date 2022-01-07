Суд умисно наклав арешт на медіаактиви, що вже не належать Порошенку, - адвокат

Заява Державного бюро розслідувань про те, що Печерський суд нібито не накладав арешт на активи телеканалів "Прямий" і "5 канал" - відверта брехня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката п’ятого президента Петра Порошенка Ігоря Голованя у Facebook .

Він також оприлюднив як доказ скріншоти з документів, які доводять, що серед майна та активів, на які незаконно наклали арешт, є активи ТОВ "Вільні медіа", що володіє двома цими телеканалами.

"От тільки частки Петра Порошенка у капіталі цих юридичних осіб давно немає. Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто, прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку", - заявив адвокат.

За його словами, власники ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА" подадуть апеляцію й вимагатимуть розслідування дій судді та прокурорів на предмет наявності складу злочину, предбаченого статтею 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).