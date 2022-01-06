Дело Порошенко: помимо имущества арестованы активы двух телеканалов
Печерский районный суд Киева сегодняшним решением об аресте имущества бывшего президента Украины Петра Порошенко наложил арест на активы двух телеканалов. Речь идет о "Прямом" и "5 канале".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его партии "Европейская солидарность".
"Кроме имущества Порошенко судья Бортницкая-Татарова арестовала активы "Прямого" и "5 канала"… Примечательно, что с ноября прошлого года всем хорошо известно: каналы не принадлежат Порошенко", - говорится в заявлении.
Отметим, с 2021 года этими телеканалами владеет холдинг "Свободные медиа", до этого владельцем официально числился пятый президент Украины. Холдинг создан медийщиками, журналистами и нардепами, близкими к Порошенко.
Напомним, сегодня суд удовлетворил просьбу Офиса генпрокурора об аресте имущества Порошенко.
Решение принято в деле, где он проходит подозреваемым в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".