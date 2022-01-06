"При сопротивлении - уничтожение". В МВД Казахстана заявили о более 2 000 задержанных, о жертвах молчат

В Минстерстве внутренних дел Казахстана заявили о задержании 2 298 участников протестов, которые продолжаются в стране уже пятый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tengrinews.kz .

Также, по данным МВД, в ходе противостояний с участниками протестов в Казахстане погибли 18 сотрудников силовых структур, а 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии пострадали. При этом о жертвах и пострадавших среди протестующих не сообщается.

Кроме того, сообщается, что наиболее сложная ситуация в Алматы, где продолжается контртеррористическая операция.

Как сообщает со ссылкой на МВД местное издание ORDA, в регионах Казахстана усилено патрулирование, выставлены блокпосты.

"Ведутся задержание нарушителей правопорядка, установление и задержание преступников. В случае вооруженного сопротивления требованиям сложить оружие - их уничтожают", - сообщили в МВД.