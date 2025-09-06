Суд в США зобов'язав адміністрацію Трампа розблокувати допомогу іншим країнам

Зазначається, що в окрузі Колумбія апеляційний суд підтримав вирок, який виніс у справі суд нижчої інстанції. В рішенні сказано, що Білий дім не мав права блокувати кошти, які були виділені Конгресом США.

Адміністрація Трампа, згідно з рішенням, повинна відновити фінансування проєктів, на які Конгрес виділив 11 мільярдів доларів. Також адміністрація Трампа повинна зробити це до завершення погодженого терміну використання коштів у вересні.

При цьому тільки один суддя з усіх заявив, що він скасував би рішення суду першої інстанції. Суддю призначили вже під час другого президентського терміну Трампа, тому він виступив проти вироку суду нижчої інстанції.