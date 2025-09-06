Суд в США обязал администрацию Трампа разблокировать помощь другим странам

Отмечается, что в округе Колумбия апелляционный суд поддержал приговор, который вынес по делу суд низшей инстанции. В решении сказано, что Белый дом не имел права блокировать средства, которые были выделены Конгрессом США.

Администрация Трампа, согласно решению, должна возобновить финансирование проектов, на которые Конгресс выделил 11 миллиардов долларов. Также администрация Трампа должна сделать это до завершения согласованного срока использования средств в сентябре.

При этом только один судья из всех заявил, что он отменил бы решение суда первой инстанции. Судью назначили уже во время второго президентского срока Трампа, поэтому он выступил против приговора суда низшей инстанции.