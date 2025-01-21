Трамп призупинив допомогу США іншим країнам. Що передбачає указ та чи стосується України

У перший день свого другого президентського терміну Дональд Трамп видав низку указів. Серед іншого – про призупинення американської допомоги іншим країнам терміном на 90 днів.

РБК-Україна пояснює, про що йдеться в указі та чи означає це, що Україна опиниться без американської підтримки.

ЗМІСТ

Що передбачає указ

В указі Трампа йдеться, що "індустрія зовнішньої допомоги і бюрократія США не відповідають американським інтересам" і "в багатьох випадках суперечать американським цінностям".

Водночас, згідно з текстом, політика Сполучених Штатів полягає в тому, що жодна подальша зовнішня допомога США не повинна надаватися у спосіб, який не повністю узгоджується із зовнішньою політикою президента країни.

90-денна пауза в міжнародній допомозі США буде використана для оцінки програмної ефективності та узгодженості із зовнішньою політикою Сполучених Штатів.

Згідно з указом, усі керівники департаментів і агенцій, які відповідають за американські програми допомоги щодо іноземного розвитку, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, а також міжнародним організаціям і підрядникам.

Виплати призупинено до перегляду таких програм на ефективність і послідовність програм із зовнішньою політикою США. Такий перегляд має відбутися протягом 90 днів.

Керівники відповідних підрозділів мають замовити огляд відповідних програм допомоги, відповідно до вказівок державного секретаря США. Від сьогодні цю посаду займає Марко Рубіо.

На основі отриманого аналізу, керівники підрозділів також ухвалюватимуть рішення – чи припиняти допомогу, чи продовжувати, чи змінювати її обсяг. Рішення також має бути погодженим із державним секретарем. Забезпечувати дотримання цієї паузи буде адміністративно-бюджетне управління

Разом з тим, державний секретар може скасувати призупинення допомоги за окремими програмами.

Що означає призупинення для України

З контексту указу випливає, що йдеться про фінансування допомоги на розвиток (development assistance funding), тобто про невійськову допомогу.

Крім того, один з пунктів указу передбачає, що він має виконуватися "відповідно до чинного законодавства США та за наявності асигнувань". Цей пункт може бути важливим, адже, зокрема, військова допомога Україні виділена окремим законом, який був ухвалений не президентом, а Конгресом США.

Зазначимо, що допомога на розвиток виділяється, як правило, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Воно фінансує як державні проекти під егідою урядів іноземних держав, так і проекти неурядових громадських організацій та оперує багатомільярдними бюджетами.

РБК-Україна звернулося із запитом до посольства США за розясненням ситуації, однак на момент виходу матеріалу не отримало відповіді.

Разом з тим, декілька не пов'язаних між собою співрозмовників РБК-Україна припустили, що указ справді стосується лише програм USAID, а не макрофінансової чи військової допомоги Україні. Однак вони також поки чекають на появу більш детальної інформації.