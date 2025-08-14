Замороження іноземної допомоги США: суд визнав законним рішення Трампа

Федеральний апеляційний суд США скасував судову заборону, що зобов’язувала Держдепартамент продовжувати виплати іноземної допомоги. Таке рішення є перемогою президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У рішенні суду від середи, 13 серпня, з рахунком 2-1 колегія з трьох суддів Апеляційного суду США округу Колумбія заявила, що суд нижчої інстанції помилився, коли зобов’язав адміністрацію Трампа поновити виплати іноземної допомоги, схвалені раніше Конгресом.

Суддя окружного суду США Амір Алі, призначений екс-президентом Джо Байденом, зобов’язав адміністрацію Трампа виплатити близько 2 млрд доларів непогашеної допомоги своїм гуманітарним партнерам по всьому світі.

У своєму рішенні від імені більшості, призначена в часи президента Джорджа Буша молодшого суддя апеляційного суду Карен Гендерсон зазначила, що ці некомерційні організації "не мають підстав для позову" і тому не виконали вимог для отримання судової заборони.

В її рішенні зазначається, що лише Контрольно-рахункова палата США, як наглядове агентство, може оскаржувати спроби президента заблокувати фінансування іноземної допомоги.

Вона також наголосила, що суд не розглядає питання, чи порушило замороження іноземної допомоги Трампом Конституцію США, обмеживши бюджетні повноваження Конгресу.

З точкою зору Гендерсон погодився призначений Трампом суддя апеляційного суду Грегорі Кацас.

Особлива точка зору

Водночас, призначена Байденом суддя апеляційного суду Флоренс Пан у своїй окремій думці заявила, що її колеги дозволяють адміністрації Трампа ігнорувати федеральний закон та принцип поділу влади, закріплений у Конституції.

"Погодження та сприяння судом незаконній поведінці виконавчої влади, руйнує ретельно вибудовану систему стримувань і противаг, яка є найкращим захистом від тиранії - концентрації надмірних повноважень в одному органі", - написала Пан.

Водночас, представник Управління адміністративно-бюджетного управління Білого дому заявив, що рішення зупиняє "радикальні ліві групи, що фінансуються з тіньових джерел" від "зловмисного втручання у здатність президента відповідально витрачати кошти і законно розпоряджатися іноземною допомогою, відповідно до його політики "Америка понад усе".