Битва за мільярди: Трамп намагається зупинити іноземну допомогу через Верховний суд

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APNews.

Верховний суд США знову розглядатиме позов Дональда Трампа щодо замороження мільярдів на міжнародні програми охорони здоров’я. У Трампа не згодні з рішенням судів нижчих інстанцій, які зобов’язали продовжити виплати міжнародної допомоги.

Так, міністерство юстиції подало термінове клопотання, закликаючи суддів оперативно втрутитися та зупинити фінансування програм, зокрема глобальних проєктів у сфері охорони здоров’я та боротьби з ВІЛ/СНІДом.

Адміністрація Трампа стверджує, що на кону близько 12 мільярдів доларів, які мають бути витрачені до 30 вересня, якщо чинні судові рішення залишаться в силі. У Білому домі вважають, що ухвала судді від березня, яка зобов’язала відновити фінансування, неправомірно втрутилася в переговори між президентом і Конгресом щодо скорочення витрат.

Політичний контекст рішення

Раніше цього року Верховний суд уже відмовив адміністрації у подібному позові, але тоді голосування суддів було мінімальним розривом - 5 проти 4. З того часу суд неодноразово ставав на бік республіканської адміністрації у низці резонансних справ, що підвищує шанси Білого дому цього разу.

Президент Трамп неодноразово називав іноземну допомогу "марнотратством", яке не відповідає його зовнішньополітичним пріоритетам.

Позиції судів та опонентів

Цього місяця апеляційний суд у Вашингтоні дозволив адміністрації тимчасово призупинити частину фінансування, але повний склад суду відмовився дозволити негайне запровадження повного замороження.

Низка неурядових організацій, що подали позови проти уряду, стверджують, що блокування коштів суперечить федеральному законодавству та паралізує життєво важливі програми допомоги за кордоном. Адвокат Лорен Бейтмен нагадала, що від ухвалення початкового рішення минуло вже понад п’ять місяців, і закликала Верховний суд "побачити, що уряд намагається затягнути час", аби уникнути виконання зобов’язань.

Подальше рішення Верховного суду визначить, чи зможе адміністрація Трампа утримати замороженими мільярди доларів іноземної допомоги або ж буде змушена відновити фінансування програм, які критики вважають життєво необхідними для мільйонів людей у світі.