Українського журналіста Яриша звільнили з Голосу Америки. ЗМІ пише про причетність Маска

Журналіст Остап Яриш припинив співпрацю з українською службою "Голосу Америки". Деталі звільнення він не уточнив.

"Швидко новини розлітаються. Так швидко, що мої рідні та друзі дізналися про них із медіа ще до того, як я встиг їм розповісти. Якщо коротко - так, ми з Голосом Америки припинили співпрацю. Зараз додаткових коментарів не даватиму, тому прошу не телефонувати та не писати мені з цього приводу. Про все напишу сам трохи згодом", - написав Яриш у Facebook.

Роль Маска в урядових скороченнях США

Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп та Маск, який очолює Департамент ефективності уряду, останні тижні намагаються скоротити державні витрати в адміністрації президента.

Варто зазначити, що роль Маска, як очільника Департаменту ефективності уряду піддалася критиці з самого початку, зокрема через пропозиції щодо викупу федеральними службовцями разом із масовими звільненнями, розпуск Агентства США з міжнародного розвитку та намагання отримати доступ до чутливих платіжних систем.

РБК-Україна писало, що Департамент урядової ефективності Маска очолив зусилля з ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), основного механізму надання американської зовнішньої допомоги та критично важливого інструменту "м'якої сили" США для завоювання впливу за кордоном.

Зокрема, Департамент також скоротив витрати Міносвіти США на понад 900 млн доларів.

Зазначимо, що в рамках даної ініціативи навіть Пентагон оголосив про скорочення 5400 робочих місць.

Наразі ж відомо, що рух "Tesla Takedown" набирає популярності не лише в США, а й в інших країнах. У п’ятницю відбувся протест в Барселоні, а на ці вихідні були заплановані три протести в Лондоні, Лісабоні (Португалія) та Рейк'явіку (Ісландія).

Водночас зауважимо, що сьогодні Politico повідомило, що Трамп обмежив повноваження Маска після масових звільнень.

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