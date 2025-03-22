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Працівники "Голосу Америки" подали в суд на адміністрацію Трампа

Вашингтон, Субота 22 березня 2025 11:49
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Працівники "Голосу Америки" подали в суд на адміністрацію Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Журналісти "Голосу Америки" та їхні профспілки подали до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа. Позов стосується припинення фінансування інформаційних агентств урядом США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого тижня значна кількість співробітників "Голос Америки" була відправлена в так звану "адміністративну" відпустку, мовник фактично припинив роботу.

Співробітники "Голосу Америки" подали скаргу до федерального суду Нью-Йорка. У скарзі зазначається, що дії адміністрації Трампа порушують першу поправку до Конституції та закони, згідно з якими Конгрес уповноважив і фінансував "Голос Америки".

Позов вимагає від суду скасувати рішення про закриття Агентства глобальних медіа США, яке фінансує "Голос Америки" та інші ЗМІ, зокрема "Радіо Вільна Європа", "Радіо Свобода" та "Радіо Вільна Азія".

"У багатьох частинах світу зникло критично важливе джерело об'єктивних новин, і лише підцензурні державні ЗМІ заповнять цю порожнечу", - йдеться у скарзі.

Закриття ЗМІ

Нагадаємо, у березні президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення семи федеральних агентств, серед яких і Агентство США з глобальних медіа, що керує виданнями "Радіо Свобода" та "Голос Америки". У зв’язку з цим уряд США припинив фінансування видань, а співробітників відправили у вимушені відпустки.

Директор "Голосу Америки" підтвердив масове відсторонення працівників, а керівник української редакції заявив про призупинення мовлення.

Також варто зазначити, що до цього українського журналіста Остапа Яриша звільнили з "Голосу Америки" в межах скорочень федеральних службовців у Департаменті ефективності уряду США (DOGE), який очолює Ілон Маск.

Днями "Радіо Свобода" повідомило, що подало до суду на адміністрацію Трампа через припинення фінансування.

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