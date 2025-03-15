Трамп наказав скоротити 7 агентств: одне з них керує "Голосом Америки" та "Радіо Свобода"

Президент США Трамп підписав указ про скорочення семи федеральних агентств. Серед них агентство, яке керує виданнями "Радіо Свобода" та "Голос Америки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, опублікований на сайті Білого дому.

"Цей наказ продовжує скорочення тих елементів федеральної бюрократії, які президент визнав непотрібними", - зазначає Білий дім. У списку агентств на скорочення: Федеральна служба посередництва та примирення;

Агентство США з глобальних медіа;

Міжнародний центр для науковців Вудро Вільсона в Смітсонівському інституті;

Інститут музейного та бібліотечного обслуговування;

Міжвідомча рада США з питань бездомності;

Фонд фінансових установ розвитку громади;

Агентство розвитку бізнесу меншин. Відомо, що Агентство США з глобальних медіа керує "Радіо Свобода" та "Голосом Америки". Протягом тижня керівник кожного урядового органу зі списку на скорочення має подати звіт директору Управління та бюджету щодо виконання закону.