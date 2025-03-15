ua en ru
Сб, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Трамп наказав скоротити 7 агентств: одне з них керує "Голосом Америки" та "Радіо Свобода"

Вашингтон, Субота 15 березня 2025 12:09
UA EN RU
Трамп наказав скоротити 7 агентств: одне з них керує "Голосом Америки" та "Радіо Свобода" Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Трамп підписав указ про скорочення семи федеральних агентств. Серед них агентство, яке керує виданнями "Радіо Свобода" та "Голос Америки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ, опублікований на сайті Білого дому.

"Цей наказ продовжує скорочення тих елементів федеральної бюрократії, які президент визнав непотрібними", - зазначає Білий дім.

У списку агентств на скорочення:

  • Федеральна служба посередництва та примирення;
  • Агентство США з глобальних медіа;
  • Міжнародний центр для науковців Вудро Вільсона в Смітсонівському інституті;
  • Інститут музейного та бібліотечного обслуговування;
  • Міжвідомча рада США з питань бездомності;
  • Фонд фінансових установ розвитку громади;
  • Агентство розвитку бізнесу меншин.

Відомо, що Агентство США з глобальних медіа керує "Радіо Свобода" та "Голосом Америки".

Протягом тижня керівник кожного урядового органу зі списку на скорочення має подати звіт директору Управління та бюджету щодо виконання закону.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що українського журналіста Остапа Яриша звільнили з видання "Голос Америки", яке фінансується урядом США. Яриш зазначив, що потрапив під скорочення федеральних працівників в межах Департаменту ефективності уряду США DOGE, яким керує Ілон Маск.

Департамент DOGE займається перевіркою фінансування організацій та федеральних департаментів США, та консультує уряд щодо скорочень та звільнень заради нібито ефективності витрачання коштів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Ілон Маск
NEWS
Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти у двох областях України
Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти у двох областях України
DAILY
Соціолог Євгенія Близнюк: Лише чверть українців сподіваються, що війна закінчиться до кінця року
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Євгенія Близнюк: Лише чверть українців сподіваються, що війна закінчиться до кінця року