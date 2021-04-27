"Суд в смартфоне": Рада одобрила закон Зеленского за основу

Верховная рада одобрила за основу законопроект №5246 о введении так называемого "суда в смартфоне". Автором закона является президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
За документ проголосовали 272 депутата ВР.
В законе прописано создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.
Ей смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов.
Материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме. Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда они могут предоставляться в бумажной форме.
Подписанные и согласованные посредством электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами.
Несанкционированное вмешательство в работу "суда в смартфоне" будет наказуемым.
Напомним, текст документа появился на сайте парламента в середине марта.
Как писало РБК-Украина, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что закон решит сразу несколько задач в уголовном процессе. Ознакомление с делами будет проходить значительно быстрее и удобнее.
Также исчезнут споры по поводу того, у кого находятся материалы уголовного производства и кто должен такое производство осуществлять в досудебном расследовании, а это снимет огромную волокиту с передачей дел от одного органа к другому.
Малюська ранее заявлял, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению.
В материале "Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне" мы писали, что эта система может появиться в Украине в конце года.