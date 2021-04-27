"Суд у смартфоні": Рада схвалила закон Зеленського за основу

Верховна рада схвалила за основу законопроект №5246 про введення так званого "суду в смартфоні". Автором закону є президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
За документ проголосували 272 депутати ВР.
У законі прописане створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Вона забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації у кримінальних процесах.
Нею зможуть користуватися слідчі, дізнавачі, прокурори, слідчі судді, суд, захисники та інші учасники кримінального провадження для реалізації своїх повноважень, прав та інтересів.
Матеріали досудового розслідування, які знаходяться у цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі.
Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.
Несанкціоноване втручання у роботу "суду в смартфоні" буде караним.
Нагадаємо, текст документа з'явився на сайті парламенту в середині березня.
Як писало РБК-Україна, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що закон вирішить відразу кілька завдань у кримінальному процесі. Ознайомлення зі справами буде проходити значно швидше і зручніше.
Також зникнуть суперечки з приводу того, у кого знаходяться матеріали кримінального провадження і хто повинен таке провадження здійснювати в досудовому розслідуванні, а це зніме величезну тяганину з передачею справ від одного органу до іншого.
Малюська раніше заявляв, що система електронного кримінального провадження уже майже готова до застосування.
У матеріалі "Правосуддя у мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд у смартфоні" ми писали, що ця система може з'явитися в Україні в кінці року.