Как будет работать "суд в смартфоне": появился документ

На сайте парламента появился текст законопроекта №5246 о введении так называемого "суд в смартфоне" . Этот проект закона был предложен президентом Владимиром Зеленским.

Об этом свидетельствуют данные сайта Верховной рады .

Документом вводится информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.

Пользоваться этой системой смогут следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов.

Материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме, но по решению следователя, дознавателя, прокуратура, следственного судьи или суда могут предоставляться в бумажной форме.

Подписанные и согласованные посредством электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами.

Несанкционированное вмешательство в работу этой системы будет караться законом.