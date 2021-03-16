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"Суд в смартфоне". Малюська: система уже почти готова к применению

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 16:40
"Суд в смартфоне". Малюська: система уже почти готова к применению Фото: Денис Малюська (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению. Введение "суда в смартфоне" предусмотрено президентским законопроектом №5246.

Об этом сообщает правительственный портал.

По его словам, пользователями системы будут как правоохранители, так и сторона обвинения и защиты.

"Система электронного уголовного производства уже почти готова для применения в уголовных производствах, находящихся в НАБУ, САП и ВАКС, и ожидает только законодательного урегулирования для начала работы", - подчеркнул министр.

Малюська отметил, что закон будет способствовать повышению эффективности уголовного процесса, облегчив взаимодействие суда, стороны обвинения и стороны защиты.

"Уменьшится чрезмерная бюрократизация процессов. Ведь упростится и ускорится подготовка и обработка документов со стороны следователей и прокуроров. Адвокаты смогут быстрее подавать заявления и ходатайства и смогут знакомиться с материалами уголовных производств в электронном виде", - сказал он.

В то же время суд получит возможность исследовать документы и доказательства в электронной форме. Сейчас же это можно сделать только в следственных или прокуроров, физически приехав к ним.

Напомним, в понедельник на сайте парламента появился текст законопроекта №5246 о введении так называемого "суда в смартфоне".

Как писало РБК-Украина, 1 марта президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине "суда в смартфоне".

Позже глава парламента Дмитрий Разумков рассказал, что для введения "суда в смартфоне" нардепам придется многое сделать.

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