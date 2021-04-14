В Украине вскоре может заработать "суд в смартфоне": Раде рекомендуют принять закон
В Украине вскоре может заработать "суд в смартфоне". Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5246 президента Владимира Зеленского.
Документ определен главой государства как неотложный.
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, закон решит сразу несколько задач в уголовном процессе.
"С одной стороны, это уберет споры между защитой и обвинением по обращению в суд с различными материалами, когда что-то исчезает, или что-то добавляется, с чем участники не ознакомились. С другой стороны, ознакомление с делами сделает значительно быстрее и удобнее", - заявил глава Минюста.
Он подчеркнул, что введение такой системы также уберет значительный массив споров по поводу того, у кого находятся материалы уголовного производства и кто должен такое производство осуществлять в досудебном расследовании, что снимет огромную волокиту с передачей дел от одного органа к другому.
"Принятие законопроекта создаст правовые основания для введения и функционирования информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, хранения в ней информации уголовного производства и уменьшения объема бумажного документооборота в органах досудебного расследования", - сказал министр.
Законопроект рекомендуется принять за основу и в целом.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №5246 за основу и в целом. Решение поддержал 21 член комитета", - говорится в сообщении.
Напомним, в середине марта текст законопроекта президента появился на сайте ВР.
Как писало РБК-Украина, Малюська ранее заявлял, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению.
В материале "Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне" мы писали, что эта система может появиться в Украине в конце года.