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В Украине вскоре может заработать "суд в смартфоне": Раде рекомендуют принять закон

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 17:30
В Украине вскоре может заработать "суд в смартфоне": Раде рекомендуют принять закон Фото: Раде рекомендуют принять закон о "суде в смартфоне" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине вскоре может заработать "суд в смартфоне". Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №5246 президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Документ определен главой государства как неотложный.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, закон решит сразу несколько задач в уголовном процессе.

"С одной стороны, это уберет споры между защитой и обвинением по обращению в суд с различными материалами, когда что-то исчезает, или что-то добавляется, с чем участники не ознакомились. С другой стороны, ознакомление с делами сделает значительно быстрее и удобнее", - заявил глава Минюста.

Он подчеркнул, что введение такой системы также уберет значительный массив споров по поводу того, у кого находятся материалы уголовного производства и кто должен такое производство осуществлять в досудебном расследовании, что снимет огромную волокиту с передачей дел от одного органа к другому.

"Принятие законопроекта создаст правовые основания для введения и функционирования информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, хранения в ней информации уголовного производства и уменьшения объема бумажного документооборота в органах досудебного расследования", - сказал министр.

Законопроект рекомендуется принять за основу и в целом.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №5246 за основу и в целом. Решение поддержал 21 член комитета", - говорится в сообщении.

Напомним, в середине марта текст законопроекта президента появился на сайте ВР.

Как писало РБК-Украина, Малюська ранее заявлял, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению.

В материале "Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне" мы писали, что эта система может появиться в Украине в конце года.

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