"Суд в смартфоне": комитет рекомендует Раде окончательно одобрить закон Зеленского

Ко второму чтению документа поступило 34 поправки от нардепов, однако комитет решил все их отклонить. Таким образом проект остался в редакции первого чтения.

"Члены комитета поддержали предложение подкомитета рекомендовать Верховной раде принять указанный законопроект во втором чтении и в целом как закон", - сказано в сообщении.

Материалы досудебного расследования, которые находятся в информационно-телекоммуникационную системе досудебного расследования, будут передаваться в электронной форме.

Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда они могут предоставляться в бумажной форме.

Подписанные и согласованные посредством электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме предлагают признавать оригиналами.

Также предусмотрено наказание за несанкционированное вмешательство в работу "суда в смартфоне".