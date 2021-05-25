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"Суд у смартфоні": комітет рекомендує Раді остаточно схвалити закон Зеленського

Автор: Юлія Струк

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №5246, відомий як "суд у смартфоні". Документ впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

До другого читання документу надійшло 34 правки від нардепів, однак комітет вирішив усі їх відхилити. Таким чином проект залишився у редакції першого читання.

"Члени комітету підтримали пропозицію підкомітету рекомендувати Верховній раді прийняти зазначений законопроект у другому читанні та в цілому як закон", - сказано у повідомленні.

Матеріали досудового розслідування, які знаходяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування, будуть передаватися в електронній формі.

Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду вони можуть надаватися у паперовій формі.

Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їх копії в електронній та паперовій формі пропонують визнавати оригіналами.

Також передбачене покарання за несанкціоноване втручання у роботу "суду в смартфоні".

Нагадаємо, в кінці квітня Рада схвалила документ за основу.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що закон вирішить відразу кілька завдань у кримінальному процесі. Ознайомлення зі справами буде проходити значно швидше і зручніше.

Глава Мін'юсту також раніше запевняв, що система електронного кримінального провадження уже майже готова до застосування.

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