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"Суд в смартфоне": Рада одобрила закон Зеленского за основу

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 17:45
"Суд в смартфоне": Рада одобрила закон Зеленского за основу Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада одобрила за основу законопроект №5246 о введении так называемого "суда в смартфоне". Автором закона является президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 272 депутата ВР.

В законе прописано создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.

Ей смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов.

Материалы досудебного расследования, которые находятся в этой системе, будут передаваться в электронной форме. Однако по решению следователя, дознавателя, прокуратуры, следственного судьи или суда они могут предоставляться в бумажной форме.

Подписанные и согласованные посредством электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами.

Несанкционированное вмешательство в работу "суда в смартфоне" будет наказуемым.

Напомним, текст документа появился на сайте парламента в середине марта.

Как писало РБК-Украина, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что закон решит сразу несколько задач в уголовном процессе. Ознакомление с делами будет проходить значительно быстрее и удобнее.

Также исчезнут споры по поводу того, у кого находятся материалы уголовного производства и кто должен такое производство осуществлять в досудебном расследовании, а это снимет огромную волокиту с передачей дел от одного органа к другому.

Малюська ранее заявлял, что система электронного уголовного производства уже почти готова к применению.

В материале "Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне" мы писали, что эта система может появиться в Украине в конце года.

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