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Демократы в Конгрессе требуют налоговые документы Трампа за 6 лет

Новости » Политика    04.04.2019 - 15:13
Демократы в Конгрессе требуют налоговые документы Трампа за 6 лет
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Сейчас налоговые декларации Трампа проходят аудиторскую проверку

Председатель Комитета государственных доходов Палаты представителей Конгресса США, демократ Ричард Нил просит Налоговое управление передать ему личные и корпоративные налоговые декларации Дональда Трампа за последние шесть лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, Нил обратился в управление с официальным запросом.

Белый дом, вероятно, попытается в судебном порядке воспрепятствовать передаче документов, поскольку, как отметил президент США, его налоговые декларации сейчас проходят аудиторскую проверку.

Напомним, комитет по вопросам юстиции Палаты представителей Конгресса США призвал Министерство юстиции США обнародовать документы, касающиеся бесед американских чиновников о возможном отстранении от власти президента Дональда Трампа.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце марта в Конгрессе США не исключали импичмент Трампа по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году.

Добавим, ранее Белый дом отклонил запрос демократов о предоставлении документов и интервью, связанных с переговорами президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

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