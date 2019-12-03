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Суд дозволив Конгресу США вимагати від банків фінансові документи Трампа

Новини » Політика     03.12.2019 - 21:29
Суд дозволив Конгресу США вимагати від банків фінансові документи Трампа
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

На думку суду, інтереси комітетів Палати представників США  є значно вагомішими від будь-яких громадських інтересів

Федеральний апеляційний суд у Нью-Йорку визначив, що Палата представників Сполучених Штатів може вимагати від Deutsche Bank та банку Capital One банківські записи президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначається, інтереси комітетів Палати представників США є значно вагомішими від будь-яких громадських інтересів.

"Інтереси комітетів Палати в реалізації їхньої конституційно-законодавчої функції є значно вагомішими від будь-яких громадських інтересів, пов'язаних з уникненням ризику відвертання уваги керівника (від роботи) внаслідок розкриття документів, що відображають його приватні фінансові операції", - йдеться у повідомленні.

На думку видання, цим судовим рішенням завдано ще одного удару по намаганнях президента Сполучених Штатів блокувати зусилля Конгресу щодо отримання його фінансових даних.

Нагадаємо, раніше у Вашингтоні окружний суддя виніс рішення на користь комітету Палати представників США, який запитував фінансові документи американського президента Дональда Трампа у його бухгалтерської фірми.

Крім того, на початку травня Мінфін США відмовив Конгресу в доступі до податкових декларацій президента Дональда Трампа. Міністр фінансів Стівен Мнучин назвав прохання безпрецедентною, у зв'язку з яким виникають серйозні питання конституційного характеру, рішення яких може мати далекосяжні наслідки для всіх платників податків".

Раніше повідомлялося, що голова Комітету державних доходів Палати представників Конгресу США, демократ Річард Ніл просив Податкове управління передати йому особисті і корпоративні податкові декларації Дональда Трампа за останні шість років.

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