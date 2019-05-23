Cуд разрешил банкам передать Конгрессу финансовые документы Трампа

Фото: Дональд Трамп (Dan Kitwood/Getty Images)

Суд решил, что Конгресс имеет законные полномочия затребовать финансовые документы

Окружной суд Нью-Йорка отклонил в среду иск президента Дональда Трампа против банков Deutsche Bank AG и Capital One Financial Corp, в котором суд просили заблокировать предоставление банками информации о финансах Трампов демократам в Конгрессе. Об этом пишет "Голос Америки".

Судья Эдгардо Рамос заявил, что Конгресс имеет законные полномочия затребовать финансовые документы, что предписывает банкам исполнить требование законодателей.

В прошлом месяце два комитета Палаты представителей направили в Deutsche Bank и Capital One повестки с требованием передать Конгрессу информацию о финансовых операциях Трампа.

Судья также отклонил довод истцов, которые утверждали, что банкиры не имеют права передавать подобную информацию в соответствии с законом "О тайне финансовых операций". В решении Рамоса говорится, что действие закона не распространяется на расследования, которые проводятся Конгрессом.

Известно, что законодатели потребовали у Deutsche Bank данные обо всех счетах, транзакциях и инвестициях, связанных с Трампом, его тремя старшими детьми, и их ближайшими родственниками, а также с несколькими компаниями, входящими в состав Trump Organization. Кроме того, банк должен передать Конгрессу информацию об иностранных связях всех вышеперечисленных людей и организаций.

В Deutsche Bank подтвердили готовность выполнить требования конгрессменов. Представители Capital One пока не ответили на запрос журналистов.

Ранее в Вашингтоне (США) окружной судья вынес решение в пользу комитета Палаты представителей США, который запрашивал финансовые документы американского президента Дональда Трампа у его бухгалтерской фирмы.