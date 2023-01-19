Суд продовжить розглядати запобіжний захід Коболєву 23 січня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжить розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву 23 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію із залу Вищого антикорупційного суду.
Продовження розгляду справи № 991/431/23 стосовно ексголови державної компанії Коболєва відбудеться об 11:00.
Захист ексголови правління "Нафтогазу" до понеділка має намір підготувати докази для спростування доводів прокурора. При цьому адвокат просить надати йому розумний час для підготовки.
Водночас наприкінці засідання Коболєв заявив, що під час обговорення почув багато помилок і некоректних оціночних суджень.
Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд застосувати до ексголови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн гривень.
РБК-Україна повідомляло, що 19 січня НАБУ і САП оголосили колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 році понад 229 млн гривень. Як вважає слідство, ці гроші Коболєву виплатили коштом компанії за екстраординарні досягнення. На той час сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат. Дії підозрюваного правоохоронці кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.
Крім того, ми писали, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України", який у 2018 році отримав 10 млн доларів премії. Посаду в цей час обіймав Андрій Коболєв та отримав премію за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмі на 4,6 млрд доларів. Загальний обсяг виплат було затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд доларів), тож, виплати становили 46,3 млн доларів.
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