Суд продовжить розглядати запобіжний захід Коболєву 23 січня

Продовження розгляду справи № 991/431/23 стосовно ексголови державної компанії Коболєва відбудеться об 11:00.

Захист ексголови правління "Нафтогазу" до понеділка має намір підготувати докази для спростування доводів прокурора. При цьому адвокат просить надати йому розумний час для підготовки.

Водночас наприкінці засідання Коболєв заявив, що під час обговорення почув багато помилок і некоректних оціночних суджень.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд застосувати до ексголови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 365 млн гривень.