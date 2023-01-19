Суд продолжит рассматривать меру пресечения Коболеву 23 января

Продолжение рассмотрения дела №991/431/23 в отношении экс-председателя государственной компании Коболева состоится в 11:00.

Защита бывшего председателя правления "Нефтегаза" до понедельника намерена подготовить доказательства для опровержения доводов прокурора. При этом адвокат просит предоставить ему разумное время для подготовки.

В то же время, в конце заседания Коболев заявил, что во время обсуждения услышал много ошибок и некорректных оценочных суждений.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит суд применить к экс-председателю правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 365 млн гривен.