Коболев прокомментировал выплату премий в "Нафтогазе" за победу в Стокгольмском арбитраже

Коболев назвал решение о начислении премий в "Нафтогазе" корректным и прозрачным

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал выплату премий за победу в Стокгольмском арбитраже стандартной практикой. Об этом он сказал в пятницу, 6 июля, в эфире "5 канала".

"Я готов об этом (выплате премий, - ред.) говорить с кем угодно и как угодно. Я считаю, что одним из тяжелых элементов, неприятных для многих людей, которые нас критикуют, есть ситуация с тем, что НАК "Нафтогаз Украины" демонстрирует возможность зарабатывать деньги честно. Мы не воруем, мы не занимаемся коррупцией", - сказал Коболев.

Он также добавил, что деньги сотрудники "Нафтогаза" получают в рамках закона и в рамках решений наблюдательного совета.

"Подобные проценты выплачивались и в прошлом, это стандартная практика", - сказал Коболев.

Председатель правления компании отметил, что с точки зрения юридической корректности решения о начислении премий в "Нафтогазе" является прозрачным.

Напомним, наблюдательный совет "Нафтогаза" приняла решение о выплате премий в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" относительно транзитного контракта. Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долларов), поэтому он составит 46,3 млн долларов.

Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров направил в наблюдательный совет "Нафтогаза" письмо с требованием объяснить назначение больших премий работникам компании.