Коболєву повідомили про підозру через премію за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмі

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України", який у 2018 році отримав 10 млн доларів премії. Посаду в цей час займав Андрій Коболєв та отримав премію за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмі на 4,6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП .

За версією САП, у 2018 році голова правління НАК, нібито "зловживаючи своїм службовим становищем", ініціював розгляд наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проектів працівникам НАК "Нафтогаз України", включаючи членів правління.

У прес-службі також заявили, що пізніше голова правління НАК підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів.

У САП вважають, що голова правління "свідомо приховав від членів Комітету з призначень та винагород і наглядової ради компанії відомості про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання за підсумками роботи, а саме не більше 36 посадових окладів на рік". У результаті наглядова рада НАК "Нафтогаз України" погодила зміни, що забезпечило голові правління виплату премій.

"Слідством встановлено, що протягом 2018 року голові правління було незаконно нараховано та виплачено премій на суму, що перевищує максимально допустиму на 229 250 410 грн", - йдеться в повідомленні САП.