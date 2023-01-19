Прокурор просить суд відправити Коболєва під арешт

Прокурор просить застосувати до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що сьогодні до Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання про застосування до колишнього Голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

За версією САП, у 2018 році голова правління НАК, нібито "зловживаючи своїм службовим становищем", ініціював розгляд наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проектів працівникам НАК "Нафтогаз України", включаючи членів правління.

У прес-службі також заявили, що пізніше голова правління НАК підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів.

"Судове засідання з обрання запобіжного заходу призначено на 19.01.2023. Про результати розгляду клопотання буде повідомлено додатково", - додали у САП.