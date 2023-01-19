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Прокурор просить суд відправити Коболєва під арешт

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Україна, Четвер 19 січня 2023 16:52
Прокурор просить суд відправити Коболєва під арешт Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Прокурор просить застосувати до колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що сьогодні до Вищого антикорупційного суду скеровано клопотання про застосування до колишнього Голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

За версією САП, у 2018 році голова правління НАК, нібито "зловживаючи своїм службовим становищем", ініціював розгляд наглядовою радою компанії питання про погодження виплати премії за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проектів працівникам НАК "Нафтогаз України", включаючи членів правління.

У прес-службі також заявили, що пізніше голова правління НАК підготував зміни та доповнення до подання щодо виплати премії за екстраординарні досягнення, визначивши собі розмір премії у розмірі 10 млн доларів.

"Судове засідання з обрання запобіжного заходу призначено на 19.01.2023. Про результати розгляду клопотання буде повідомлено додатково", - додали у САП.

Нагадаємо, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України", який у 2018 році отримав 10 млн доларів премії. Посаду в цей час займав Андрій Коболєв та отримав премію за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмі на 4,6 млрд доларів.

Нагадаємо, у 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" прийняла рішення про виплату премій у зв'язку з перемогою у Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з "Газпромом" щодо транзитного контракту. Загальний обсяг виплат затверджений на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд доларів), тож він склав 46,3 млн доларів.

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Нафтогаз України НАБУ Андрій Коболєв САП Суд Прокуратура
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