Суд продлил сроки расследования по делу экс-главы Кировоградской ОГА

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлили сроки расследования по делу бывшего главы Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня. Расследование продлено до 26 ноября 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Сообщается, что суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок расследования по делу Балоня и его подчиненного до 5 месяцев. Также суд изменил условия меры пресечения для экс-главы Кировоградской ОГА.

"В частности, обязанность "не оставлять город Кропивницкий без разрешения следователя, прокурора или суда" изменено на "не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда", - отметили в ВАКС.

Напомним, в конце июня НАБУ задержало на взятке в 1,8 млн гривен главу одной из ОГА.

Позже стало известно, что речь идет о главе Кировоградской ОГА Андрее Балоне.

Спустя несколько дней суд арестовал Балоня с правом внесения залога в размере 10 млн гривен, которые позже были за него внесены.