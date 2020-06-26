У Зеленского отреагировали на задержание главы Кировоградской ОГА

Фото: Сергей Трофимов (РБК-Украина)

В Офисе президента заявили, что в случае доказания вины чиновник должен ответить по закону

В Офисе президента заинтересованы в независимом расследовании ситуации с задержанием руководителя Кировоградской ОГА Андрея Балоня. Если чиновника признают виновным, он должен ответить согласно закону.

Об этом написал в Telegram первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

Он отметил, что у ОП нет любимчиков или избранных среди чиновников, и ситуация с Балонем - не исключение.

"Не хочу давать оценок ситуации с главой Кировоградской облгосадминистрации. Это сделают компетентные органы и суд. Хочу лишь сказать, что власть заинтересована в независимом расследовании. Поблажек не будет. И это должны понять все, в том числе и главы ОГА: нарушаешь - ответишь по закону. Все всё видят", - заявил Трофимов.

Первый замглавы ОП также отметил, что выводы из ситуации должны сделать и обычные украинцы.

"Посадки ждут не только проворовавшихся предшественников, но и нынешних чиновников, которые на публику демонстрируют новый подход, а продолжают жить по-старому. Неприкасаемых нет и не будет", - резюмировал Трофимов.

В команде Зеленского Трофимов отвечает за региональную политику, в том числе - за подбор кадров в областные и районные государственные администрации. Балоня на главу ОГА рекомендовал именно он.

Напомним, вчера во время спецоперации СБУ и НАБУ на получении взятки задержаи главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и еще одного чиновника из его администрации.

Отметим, утром тем же днем Кабмин согласовал отставку Балоня, при этом причина не называлась.

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Автор: Роман Калиниченко