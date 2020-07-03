За экс-главу Кировоградской ОГА внесли залог

Фото: Андрей Балонь (facebook.com/andriibalon)

Также внесли залог за его подчиненного

За экс-главу Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня внесли залог. Размер залога составляет 10 млн 135 тысяч гривен.

Об этом сообщили РБК-Украина в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Как сообщили в пресс-службе, за его подчиненного, руководителя патронатной службы Сергей Шевченко также внесли залог - 5 млн 67 500 гривен.

После внесения залога их должны выпустить из СИЗО.

После этого подозреваемые должны прибывать к следователю, прокурору и суду по каждому требованию и носить электронный браслет.

Напомним, 25 июня главу Кировоградской области и его подчиненного задержали при передаче транша взятки.

По данным следствия, чиновники предложили начальнику Госпродпотребслужбы в области Игорю Бойчуку предоставить им взятку в размере 1,8 млн гривен, чтобы они не препятствовали в работе. Сам Балонь считает себя невиновным.

Уже 26 июня Бальня и Шевченко суд арестовал с альтернативой залога.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила Балоню подозрение в получении неправомерной выгоды.

Кроме того, Балоня уволили с должности главы Кировоградской области 27 июня.

РБК-Украина писало, что президент назначил Балоня главой Кировоградской ОГА 8 ноября 2019 года, до этого он был руководителем следственного управления МВД в Полтавской области, а также заместителем главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева.

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Автор: Анастасия Рокитна