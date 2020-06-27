ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Главу Кировоградской ОГА арестовали с залогом на 10 млн гривен

Новости » Политика     27.06.2020 - 10:11
Главу Кировоградской ОГА арестовали с залогом на 10 млн гривен
Фото: Андрей Балонь (facebook.com/andriibalon)

Балоня взяли под стражу после задержания на взятке

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню. Его арестовали на два месяца с возможностью выхода под залог.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

По ее словам, Балоня взяли под стражу сроком на два месяца. Кроме того, суд определил размер залога. Пока еще действующий чиновник может выйти на свободу, внеся около 10 млн гривен залога.

"Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для председателя ОГА в размере почти 10 млн гривен, для его пособника - 5 млн гривен. Срок действия мер - 60 суток", - уточнили на странице пресс-службы САП в Facebook.

Напомним, ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила Балоню подозрение в получении неправомерной выгоды; обвинение на заседание суда просило для него 12 млн гривен залога.

Вчера также был арестован руководитель патронатной службы главы Кировоградской ОГА Сергей Шевченко; его задержали вместе с Балонем за вымогательство 1,8 млн гривен с другого местного чиновника.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Областная государственная администрацияарестКропивницкая область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь