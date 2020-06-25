НАБУ задержало на взятке председателя ОГА

Фото: передача денег (РБК-Украина)

Он требовал 1,8 млн гривен взятки

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о задержании председателя одного из областных госадминистраций на получении взятки. Чиновник требовал 1,8 млн гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Вместе с чиновником задержали еще одного чиновника этой же ОГА.

"Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны были передаваться траншами", - сообщили в НАБУ.

Первый транш в 100 тысяч гривен чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго - 250 тысяч гривен - их разоблачили на горячем.

Фото: задержание чиновника (facebook.com/SecurSerUkraine)

Председателя ОГА и его пособника, должностного лица этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления. Детали в НАБУ обещают впоследствии.

Днем 25 июня СМИ писали, что сотрудники СБУ и НАБУ проводили обыски также в помещении Кировоградской ОГА и непосредственно по месту жительства главы области Андрея Балоня.

Напомним, 25 июня Кабмин согласовал отставку Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации, однако причину не назвали.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора