Суд продовжив терміни розслідування у справі екс-голови Кіровоградської ОДА

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжили терміни розслідування у справі колишнього голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня. Розслідування продовжено до 26 листопада 2020 року.

Про це повідомили у прес-службі ВАКС.

Повідомляється, що суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і продовжив термін розслідування по справі Балоня і його підлеглого до 5 місяців. Також суд змінив умови запобіжного заходу для екс-голови Кіровоградської ОДА.

"зокрема, обов'язок "не залишати місто Кропивницький без дозволу слідчого, прокурора або суду" змінено на "не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду", - зазначили в ВАКС.

Нагадаємо, наприкінці червня НАБУ затримала на хабарі в 1,8 млн гривень голову однієї з ОДА.

Пізніше стало відомо, що мова йде про голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоні.

Через кілька днів суд заарештував Балоня з правом внесення застави у розмірі 10 млн гривень, які пізніше були за нього внесені.