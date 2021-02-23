Суд приговорил обвиняемого в убийстве журналистки на Мальте к 15 годам тюрьмы

Суд на Мальте приговорил к 15 годам лишения свободы одного из троих обвиняемых в убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции Винса Муската. Ранее на судебном заседании он признал свою вину.
Об этом сообщает Times of Malta.
По решению суда, обвиняемый также будет должен выплатить 42 тысячи евро в качестве судебных издержек.
Мускат заключил с прокуратурой соглашение, в рамках которого предоставил информацию об убийстве. После его признания полиция провела обыск и задержала троих человек, подозреваемых в том, что они предоставили взрывчатку, которую использовали при убийстве Дафны Каруаны Галиции.
Суд на Мальте продолжает расследование в отношении еще двух обвиняемых в убийстве журналистки - братьев Альфреда и Джорджа Диджиоргио.
Напомним, мальтийская журналистка погибла 16 октября 2017 года во время взрыва автомобиля. За 15 дней до смерти журналистка подавала в полицию заявления о том, что ей угрожают.
В июле 2018 года генеральный прокурор Мальты снял обвинения с премьера страны Джозефа Муската, которого подозревали в злоупотреблениях и получении выгоды от тайной оффшорной компании. Это дело расследовалось 15 месяцев после того, как Дафна Каруана Галиция обнародовала информацию, что жена премьера Мишель владела компанией Egrant, которая фигурировала в офшорном скандале и отмывала деньги компании, связанной с семьей президента Азербайджана.
Ранее премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил своим коллегам, что планирует немедленно подать в отставку. Его решение было вызвано политическим и правовым кризисом, вызванным расследованием убийства журналистки Дафны Каруани Галиции.