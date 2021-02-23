Суд засудив обвинуваченого у вбивстві журналістки на Мальті до 15 років в'язниці

Суд на Мальті засудив до 15 років позбавлення волі одного з трьох обвинувачених у вбивстві мальтійської журналістки Дафни Каруани Галиції Вінса Мускату. Раніше на судовому засіданні він визнав свою провину.
Про це повідомляє Times of Malta.
За рішенням суду, обвинувачений також повинен буде виплатити 42 тисячі євро в якості судових витрат.
Мускат уклав угоду з прокуратурою, в рамках якого надав інформацію про вбивство. Після його визнання поліція провела обшук і затримала трьох осіб, підозрюваних у тому, що вони надали вибухівку, яку використовували при вбивстві Дафни Каруани Галиції.
Суд на Мальті продовжує розслідування відносно ще двох обвинувачених у вбивстві журналістки - братів Альфреда і Джорджа Діджиоргіо.
Нагадаємо, мальтійська журналістка загинула 16 жовтня 2017 року під час вибуху автомобіля. За 15 днів до смерті журналістка подавала заяви в поліцію про те, що їй погрожують.
У липні 2018 року генеральний прокурор Мальти зняв звинувачення з прем'єра країни Джозефа Мускату, якого підозрювали у зловживаннях і отримання вигоди від таємниці офшорної компанії. Це справа розслідувалася 15 місяців після того, як Дафна Каруана Галиції оприлюднила інформацію, що дружина прем'єра Мішель володіла компанією Egrant, яка фігурувала в офшорному скандалі і відмивала гроші компанії, пов'язаної з родиною президента Азербайджану.
Раніше прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив своїм колегам, що планує негайно подати у відставку. Його рішення було викликано політичним і правовою кризою, викликаним розслідуванням вбивства журналістки Дафни Каруані Галиції.