Один из обвиняемых в убийстве журналистки на Мальте признал свою вину

Один из трех обвиняемых в убийстве мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции Винсент Мускат признал себя виновным. Адвокат Муската сообщил суду, что его подзащитный регистрирует признание всех обвинений, которые ему предъявили.

Мускат, Джордж Деджоржио и его брат Альфред Деджоржио обвиняются в приобретении, установке бомбы под автомобиль и приведении ее в действие.

Мускат изменил свое заявление о виновности во время досудебного сбора доказательств. Он находится под арестом с декабря 2017 года. Двое других обвиняемых продолжают настаивать на своей невиновности.

Ранее Мускат подал президенту прошение о помиловании, но оно было отклонено Кабинетом министров.