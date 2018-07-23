На Мальте сняли коррупционные обвинения с премьера

Премьер страны фигурировал в материалах убитой в октябре прошлого года журналистки Дафне Каруани Галиции

В Мальте генеральный прокурор снял обвинения с премьера страны Джозефа Муската, которого подозревали в злоупотреблениях и получении выгоды от тайной оффшорной компании. Об этом сообщает Euobserver.

Так, дело расследовалось 15 месяцев. Мускат фигурировал в материалах убитой в октябре 2017 года журналистки Дафне Каруани Галиции. Журналистка обнародовала информацию, что жена Муската Мишель владела компанией Egrant, которая фигурировала в офшорном скандале и отмывала деньги компании, связанной с семьей президента Азербайджана.

Премьер в воскресенье сделал заявление, в котором сообщил, что следствие не обнаружило доказательств коррупции или отмывания денег Азербайджана через банк Pilatus.

"Ни одно из обвинений против меня моей жены Мишель, моей семьи или людей, приближенных к нам, не нашло подтверждения", - сказал Мускат.

Обвинения в адрес Муската прозвучали частично вследствие показаний работницы банка Pilatus Марии Ефимовой, которая была информанткой убитой журналистки. Мальта в прошлом году объявила в розыск Ефимову.

Джозеф Мускат в течение расследования настаивал на своей невиновности и заявлял, что не уйдет в отставку, пока не будет доказано обратное.

Ранее в полиции Мальты сообщали, что бомба, которой убили журналистку Дафне Каруану Галицию, была приведена в действие звонком с мобильного телефона с катера, находившегося в тот момент в море.

4 декабря полиция арестовала 8 подозреваемых в убийстве журналистки.

Напомним, что 16 октября 2017 года на Мальте погибла журналистка Дафна Каруана Галиция, которая занималась расследованием коррупции в стране.