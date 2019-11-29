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Премьер-министр Мальты подает в отставку

Новости » Политика     29.11.2019 - 16:24
Премьер-министр Мальты подает в отставку
Фото: Джозеф Мускат (flickr.com/partyofeuropeansocialists)

Решение принято на фоне активизации расследования убийства журналистки

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил своим коллегам, что планирует немедленно подать в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что его решение было вызвано политическим и правовым кризисом на фоне расследования убийства журналистки Дафны Каруани Галиции.

Напомним, вчера, 28 ноября, сообщалось, что на Мальте требуют отставки премьер-министра Джозефа Муската после недели "политических отставок" в его правительстве.

После этого Кабинет министров и члены парламентских фракций Мальты собрались в четверг на экстренное заседание. Официальная повестка встречи не была объявлена. Однако, основными темами, вероятно, были просьбы о помиловании бизнесмена Йоргена Фенека, задержанного по подозрению в причастности к убийству, и политический кризис, вызванный отставкой и арестом руководителя аппарата премьера Кита Шембри.

Мальтийский журналистка погибла 16 октября 2017 года во время взрыва ее автомобиля. За 15 дней до смерти журналистка подавала заявления в полицию о том, что ей угрожают.

РБК-Украина писало, что в июле 2018 года генеральный прокурор Мальты снял обвинения с премьера страны Джозефа Муската, которого подозревали в злоупотреблениях и получения выгоды от тайной оффшорной компании.

Дафна Каруана Галиция обнародовала информацию, что жена премьера Мишель владела компанией Egrant, которая фигурировала в оффшорном скандале и отмывала деньги компании, связанной с семьей президента Азербайджана.

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