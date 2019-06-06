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Генпрокуратура выдвинула Ющенко подозрение в деле Межигорья

Новости » Политика    06.06.2019 - 00:21
Генпрокуратура выдвинула Ющенко подозрение в деле Межигорья
Фото: Виктор Ющенко (из открытых источников)

Резиденция Межигорье была выведена из госсобственности при Ющенко

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в рамках расследования дела о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности. Как отмечает РБК-Украина, об этом сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

Нардеп уточнил, что Виктору Ющенко объявлено подозрение по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

"Подозрение выдвинула Генпрокуратура в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году... Ющенко действительно в сговоре с Януковичем это сделал, целенаправленно переведя Межигорье в сферу компетенции Кабмина, который передал Межигорье в устав госпредприятия "Надра Украины", а оно вывело резиденцию из госсобственности в пользу фиктивной донецкой фирмы. После этого Янукович начал строить в Межгорье персональный рай", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.

Известно также, что подозрение Виктору Ющенко направлено по почте.

Генпрокуратура выдвинула Ющенко подозрение в деле МежигорьяГенпрокуратура выдвинула Ющенко подозрение в деле Межигорья

Впоследствии эту информацию подтвердила изданию theБабель пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Однако каких-либо деталей относительно дела она не уточнила.

Генпрокуратура выдвинула Ющенко подозрение в деле Межигорья

Напомним, недавно Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) определило управляющего "Межигорья". В частности, тендерный комитет агентства на заседании проголосовал за ООО "Скомпані". Отметим, эту компанию связывают с Алексеем Вороненком - бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Евгения Мураева.

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