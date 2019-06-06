В ГПУ рассказали подробности дела Ющенко

Фото: Виктор Ющенко (president.gov.ua)

Ющенко подозревают в завладении государственным имуществом урочища Межигорье стоимостью 540 млн грн

Бывший президент Виктор Ющенко на этой неделе лично прибыл в Генеральную прокуратуру и получил сообщение о подозрении в завладении государственным имуществом. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник второго следственного управления специальных расследований ГПУ Андрей Радионов.

Прокурор рассказал, что Ющенко сообщили о подозрении по части ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Сначала 24 мая сообщение о подозрении было отправлено почтой, а потом - лично.

"Он вызывался в Генпрокуратуру в порядке, предусмотренном статьей 278 УПК, для вручения уведомления о подозрении. Вручено подозрение на этой неделе", - рассказал Радионов.

Прокурор также подтвердил, что в подозрении говорится о том, Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом урочища Межигорье стоимостью 540 млн грн.

"Ющенко допрашивался (как свидетель по делу, - ред.). Количество сейчас не приведу. Однозначно допрашивался. Допрашивался практически весь руководящий состав НАК "Надра Украины", Государственного управления делами, Администрации президента, Кабинета министров. Практически весь руководящий состав, кроме тех, кто находится в розыске. Например, Эдуарда Ставицкого и Виктора Януковича мы не могли допросить", - добавил он.

По его словам, в этом деле ГПУ сообщила о подозрении уже более 5 лицам, среди которых есть бывшие государственные служащие.

"Или были еще другие лица, которые привлечены в рамках этого дела к ответственности. Конечно, там и бывший руководитель Минэкологии Ставицкий и руководитель Государственного управления делами Игорь Тарасюк. В рамках этого же производства сообщено о подозрении и бывшему президенту Виктору Януковичу. Так же Александру Януковичу, и еще ряду лиц, причастность которых была установлена в ходе следствия... Больше 5 точно", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в рамках расследования дела в отношении вывод резиденции Межигорья из государственной собственности в 2007 году.

Напомним, недавно Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) определило управляющего "Межигорья". В частности, тендерный комитет агентства на заседании проголосовал за ООО "Скомпані". Отметим, эту компанию пов'связывают с Алексеем Вороненком - бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Евгения Мураева.