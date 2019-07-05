ГПУ просит арестовать имущество Ющенко

Фото: Виктор Ющенко (president.gov.ua)

Речь идет об имуществе, которое "имеется в Ющенко по реестрам"

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) просит суд арестовать имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко. Об этом заявил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, речь идет об имуществе, которое "имеется в Ющенко по реестрам".

"Где он указан в реестрах недвижимости собственником - об аресте этого имущества ходатайствует следователь",- сказал Горбатюк.

РБК-Украина писало, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины в рамках расследования дела в отношении вывода резиденции "Межигорья" из государственной собственности в 2007 году.

Как отмечается, Ющенко лично прибыл в Генеральную прокуратуру и получил сообщение о подозрении. В подозрении говорится о том, Ющенко, действуя по предварительному сговору с группой лиц. путем злоупотребления своим служебным положением, завладел государственным имуществом урочища "Межигорье" стоимостью 540 млн гривен. По этому делу ГПУ объявила о подозрении еще 5 лицам.

Добавим, что Агентство по розыску и менеджмента активов (АРМА) определило управляющего "Межигорья". Тендерный комитет агентства на заседании проголосовал за ООО "Скомпани".