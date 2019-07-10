Суд не дозволив заарештувати майно Ющенка

Фото: Віктор Ющенко (president.gov.ua)

Адвокат назвав справу проти Ющенка "передвиборчим піаром"

Печерський районний суд Києва відхилив клопотання Генеральної прокуратури України щодо арешту майна третього президента України Віктора Ющенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна Молода".

За словами адвоката Ющенка Віталія Наума, суд відмовив Генпрокуратурі в арешті майна колишнього президента. Він додав, що вважає відкриття справи проти Ющенка та клопотання ГПУ "передвиборчим піаром".

"Ми вважаємо, що це, враховуючи, що незабаром ви­бори, хтось намагається зробити собі піар або приховати ті недоліки, відсутність результатів, які є в інших справах. Зрозуміло, що всі невдачі потрібно чимось перекривати, а постать Ющенка, вона якраз дозволяє сказати, що ми знайшли щось нове, ми рухаємось далі", - заявив адвокат.

Нагадаємо, раніше керівник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що прокуратура просить суд заарештувати майно екс-президента Віктора Ющенка.

РБК-Україна писало, що ГПУ повідомила про підозру третьому президенту Віктору Ющенку в рамках розслідування справи щодо виведення резиденції "Межигір'я" із державної власності у 2007 році.

Як зазначається, у підозрі йдеться про те, що Ющенко, діючи за попередньою змовою з групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів державним майном урочища "Межигір’я" вартістю 540 млн грн. По цій справі ГПУ оголосила про підозру ще 5 особам.