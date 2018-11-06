Суд Полтавы рассмотрит жалобу ГПУ на закрытие дела Кернеса 12 ноября

Фото: Геннадий Кернес (УНИАН)

Судебное заседание по делу Кернеса назначено на 11:00

Полтавский апелляционный суд рассмотрит жалобу на судебное решение по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса 12 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебную власть Украины".

Как отмечается, судебное заседание по делу Кернеса и двух его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого назначено на 11:00, заседание будет транслироваться онлайн.

Кроме того, отмечается, что из-за небольшого размера зала судебных заседаний количество присутствующих в зале может быть ограничено председательствующим судьей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 10 августа текущего года Киевский районный суд Полтавы закрыл дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Майдана зимой 2014 год.

Также отмечалось, что в августе Генпрокуратура подала апелляцию на решение суда о закрытии дела Кернеса. Кроме того, в ГПУ решение суда о закрытии дела Кернеса назвали незаконным, а доводы суда - "абсолютной чушью".

Кроме того, ГПУ начала расследование в отношении судьи Андрея Антонова, который закрыл дело мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Добавим, генпрокурор Юрий Луценко также заявлял, что Кернес просил народных депутатов помочь закрыть дело против него. Вместе с тем, имен нардепов Луценко не назвал.