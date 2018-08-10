ГПУ начала расследование в отношении судьи, закрывшего дело Кернеса

ГПУ начала расследование в отношении судьи Киевского районного суда Полтавы Андрея Антонова

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала расследование в отношении судьи Киевского районного суда Полтавы Андрея Антонова, который закрыл дело мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook.

"Судья, котрый в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет. Дело Кернеса несомненно должно быть возвращено на рассмотрение для вынесения объективного приговора", - написал он.

Отметим, что согласно рапорту прокурора отдела обвинений в Верховном суде ГПУ, в действиях судьи Антонова усматривается нарушение ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины (постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления).

Фото (facebook.com/LlutsenkoYuri)

Напомним, как сообщало РБК-Украина, в ГПУ назвали незаконным решение суда о закрытии дела мэра Харькова Геннадия Кернеса.