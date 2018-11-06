Суд Полтави розгляне скаргу ГПУ на закриття справи Кернеса 12 листопада

Фото: Геннадій Кернес (УНІАН)

Судове засідання по справі Кернеса призначено на 11:00

Полтавський апеляційний суд розгляне скаргу на судове рішення по справі мера Харкова Геннадія Кернеса 12 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судову владу України".

Як зазначається, судове засідання по справі Кернеса та двох його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького призначено на 11:00, засідання транслюватиметься онлайн.

Крім того, зазначається, що через невеликий розмір зали судових засідань кількість присутніх у залі може бути обмежена головуючим суддею.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 серпня поточного року Київський районний суд Полтави закрив справу стосовно Кернеса та його охоронців, яких підозрювали у викраденні та погрозах вбивством прихильникам Майдану взимку 2014 рік.

Також зазначалося, що у серпні Генпрокуратура подала апеляцію на рішення суду про закриття справи Кернеса. Крім того, у ГПУ рішення суду про закриття справи Кернеса назвали незаконним, а аргументи суду - "абсолютною нісенітницею".

Крім того, ГПУ почала розслідування відносно судді Андрія Антонова, який закрив справу мера Харкова Геннадія Кернеса.

Додамо, генпрокурор Юрій Луценко також заявляв, що Кернес просив народних депутатів допомогти закрити справу проти нього. Разом з тим, імен нардепів Луценко не назвав.