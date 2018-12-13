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Суд перенес рассмотрение дела Труханова на 22 декабря

Новости » Происшествия    13.12.2018 - 16:37
Суд перенес рассмотрение дела Труханова на 22 декабря
Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Сегодня прокуроры продолжили зачитывать обвинительный акт по делу

Малиновский районный суд Одессы перенес рассмотрение дела мэра Одессы Геннадия Труханова на 22 декабря 2018 года. Об этом заявил председательствующий судья Сергей Черевко в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

Сегодня прокуроры продолжили зачитывать обвинительный акт по делу. На заседании присутствовали: коллегия из трех судей во главе с Сергеем Черевко, группа прокуроров, включая Валентина Мусияку и адвокаты вместе с Александром Лысаком.

"Спасибо группе прокуроров. У нас следующее заседание запланировано на 22 декабря в 10 часов. Всем спасибо", - сказал судья.

Отметим, дело касается многомиллионных хищений при покупке здания завода "Краян" для обустройства новой мэрии, фигурантом которого является Труханов. Ранее САП вручила обвинительные акты 8 подозреваемым в деле Труханова.

Как писало РБК-Украина, Верховный суд 22 октября отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о передаче в другой суд уголовного производства по обвинению Труханова и других подозреваемых.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 ноября суд Одессы завершил подготовительное производство по делу и приступил к рассмотрению по существу.

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