Суд по делу Труханова перенесли на 13 декабря

Фото: Геннадий Труханов (РБК-Украина)

Также суд назначил дополнительное заседание на 27 декабря

Малиновский районный суд Одессы перенес заседание по делу мэра Одессы Геннадия Труханова на 13 декабря. Об этом сообщается РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Трасса Е-95".

Как сообщается, сегодня в суде прокуроры продолжили зачитывать обвинительный акт по делу о многомилионных хищениях при покупке здания завода "Краян" для обустройства новой мэрии, фигурантом которого является Труханов.

Отмечается, что председательствующий судья прервал чтение после оглашения квалификаций и предложил назначить дополнительное заседание на 11:00 27 декабря, аргументировав это тем, что потом ожидается большой разрыв в судебном заседании - почти месяц.

"Очередное судебное заседание состоится в четверг, 13 декабря, 11 часов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 ноября суд Одессы завершил подготовительное производство по делу и приступил к рассмотрению дела Труханова по существу. В частности, в ходе заседания суд отклонил все ходатайства, заявленные защитой, и отказался снимать арест с половины средств, заплаченных городом за административное здание завода "Краян" (92 млн гривен).

Ранее сообщалось, что САП вручила обвинительные акты 8 подозреваемым по делу Труханова.