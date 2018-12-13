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Суд переніс розгляд справи Труханова на 22 грудня

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 16:37
Суд переніс розгляд справи Труханова на 22 грудня
Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Сьогодні прокурори продовжили зачитувати обвинувальний акт у справі

Малиновський районний суд Одеси переніс розгляд справи мера Одеси Геннадія Труханова на 22 грудня 2018 року. Про це заявив головуючий суддя Сергій Черевко у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Сьогодні прокурори продовжили зачитувати обвинувальний акт у справі. На засіданні були присутні: колегія із трьох суддів на чолі з Сергієм Черевко, група прокурорів, включаючи Валентина Мусіяку та адвокати разом із Олександром Лисаком.

"Дякую групі прокурорів. У нас наступне засідання заплановане на 22 грудня о 10 годині. Всім дякую", - сказав суддя.

Зазначимо, справа стосується багатомільйонних розкрадань при купівлі будівлі заводу "Краян" для облаштування нової мерії, фігурантом якої є Труханов. Раніше САП вручила обвинувальні акти 8 підозрюваним у справі Труханова.

Як писало РБК-Україна, Верховний суд 22 жовтня відмовив у задоволенні клопотання прокурорів про передачу в інший суд кримінального провадження за обвинуваченням Труханова та інших підозрюваних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 листопада суд Одеси завершив підготовче провадження по справі і приступив до розгляду по суті

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